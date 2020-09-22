ويذرسبون تعلّم أطفالها قيم المساواة

القاهرة (الاتحاد)

قالت النجمة الأميركية ريس ويذرسبون، إنها تعلمت استغلال شهرتها وتأثيرها للتحدث عن عدم المساواة والتحيز، لأنها لا تريد أن يلتقط أطفالها وجهات نظر وأفكاراً سيئة وضارة.

وخلال مشاركتها في إحدى حلقات برنامج «The Drew Barrymore Show»، أشادت مقدمة البرنامج درو باريمور بزميلتها، لأنها تعالج قضايا اجتماعية، وتنادي بالمساواة العرقية ومساواة المرأة، وهي أشياء مهمة.

وردت ريس (44 عاماً)، الأم لثلاثة أطفال، آفا (21 عاماً)، وديكون (16 عاماً)، وتينيسي (7 سنوات)، بأنها تمتلك الكثير من الإلهام بسبب وجود أطفال ومراهقين في منزلها،

حيث إنها قرأت من قبل أنه إذا لم تتحدث عن العرق والطبقات والثروة والمساواة والقضايا الاجتماعية مع أطفالها، فإنهم سيتحدثون بشأنها مع شخص آخر، لا تعرف صحة أفكاره.