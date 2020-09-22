بيري إدواردز: وسائل التواصل.. نعمة ونقمة

القاهرة (الاتحاد)

أعربت المغنية الإنجليزية بيري إدواردز عن اعتقادها بأن الجوانب السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام تفوق الإيجابيات، وأنها لم تكن لتهتم إذا لم تكن تلك المواقع متاحة.

وقالت بيري (27 عاماً)، إن تلك المواقع تحتوي على الكثير من الأشياء غير اللائقة، لذلك فإنها تتمنى لو لم تكن موجودة.

وكشفت بيري، عن أنها تشعر بالذنب إذا لم تطلع المعجبين والمتابعين بشكل دائم على ما يحدث لفرقتها، أو لم تنشر أخبارها بشكل كاف، وأنها تحاول إيجاد التوازن.

وحسبما نقل موقع «Female First»، وصفت بيري وسائل التواصل بأنها نعمة ونقمة، لأنها منصة كبيرة ومفيدة.

واعترفت بأنها تفرض على نفسها حظراً بسيطاً بمنع نفسها من الإمساك بهاتفها فور استيقاظها، بل تبدأ تصفحه بعد العاشرة صباحاً.