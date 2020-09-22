جليد القطب الشمالي يتراجع إلى أقل من 4 ملايين كيلومتر للمرة الثانية

ذكر المركز الوطني الأميركي لبيانات الجليد والثلوج إن الجليد البحري في القطب الشمالي انخفض إلى أقل من 4 ملايين كيلومتر مربع للمرة الثانية منذ بدء التسجيل بالأقمار الاصطناعية في عام 1979.

وكان الجليد قد وصل إلى أدنى حد لمساحته السطحية عند 74ر3 مليون كيلومتر مربع في 15 سبتمبر ويتوقع أن يبدأ في الاتساع مجددا مع بدء انخفاض درجات الحرارة وغروب الشمس في وقت مبكر مع بداية فصل الخريف.

ويشهد الجليد البحري للقطب الشمالي اتجاها نحو الانكماش بشكل عام، وحدثت أدنى 14 مساحة سطحية سنوية في آخر 14 سنة.

ويحذر خبراء البيئة من أن زيادة الذوبان تسهم في ارتفاع حرارة المحيطات.

وقال مارك سيريز، مدير المركز الوطني الأميركي لبيانات الجليد والثلوج: "سيقف عام 2020 بمثابة علامة تعجب في الاتجاه الهبوطي لحجم الجليد البحري للقطب الشمالي".

وذكر المركز أن القياسات الصادرة يوم الاثنين تعد نتائج أولية فقط ويمكن مراجعتها لأن استمرار الذوبان قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في الغطاء الجليدي. وأوضح أنه سيصدر تحليلا نهائيا في أكتوبر.