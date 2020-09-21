«ياس ووتروورلد أبوظبي».. عنوان المرح العائلي

نسرين درزي (أبوظبي)

تمثل «ياس ووتروورلد - أبوظبي»، مدينة الألعاب المائية الرائدة على مستوى العالم، خياراً مثالياً للاستمتاع بأجمل البرامج الترفيهية وفقرات التحدي والاستكشاف، وتحقق بالتزامن مع تطبيق الشروط الوقائية في مواجهة «كوفيد- 19» نسب استقطاب مرتفعة من العائلات التي تزورها على مدار الأسبوع بحثاً عن تجارب حافلة بالمرح والحماس ضمن 40 لعبة ومنزلقاً ومرفقاً تشويقياً تناسب مختلف المستويات والأعمار.

وعن جديدها هناك «موسم السيدات» الذي يوفر للنساء أجواء من الخصوصية التامة أيام الاثنين والخميس من الساعة 2:00 ظهراً - 11:00 ليلاً، وتقام فعالياته تحت إشراف فريق عمل من الإناث فقط، وتتيح للأمهات وأبنائهن وبناتهن والصديقات قضاء أوقات ممتعة لكسر الروتين بعيداً عن الصخب.

معايير السلامة

عن الأنشطة المتنوعة مع بداية فصل الخريف تحدث لـ«الاتحاد» لياندر دي وت، المدير العام لدى «ياس ووتروورلد - أبوظبي»، موضحاً أن المدينة المائية تحرص على اتخاذ أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية منذ إعادة افتتاحها تماشياً مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا» وذكر أن مرافقها الترفيهية على تنوعها تشهد حراكاً لافتاً ولاسيما عند منطقة المغامرات بدءاً من «الدوامة»، إلى «بابلز باريل»، و«هضاب هملول»، و«بانديت بومبر»، وبحيرة «أمواج»، وسواها الكثير. وأوضح أنه لمزيد من الحرص يتوجب على جميع الضيوف بما فيهم حاملو بطاقات الدخول السنوية القيام بالحجز الإلكتروني المسبق للتذاكر قبل زيارة الموقع، بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%. كما تدعو «ياس ووتروورلد - أبوظبي» الضيوف إلى التقيد بتعليمات الصحة والسلامة عبر ارتداء الكمامات خلال التجول بين المرافق والألعاب المختلفة، والالتزام بالتباعد الجسدي والمسافات الآمنة، وتعقيم اليدين بانتظام، واستخدام حلول الدفع الإلكترونية في كافة منافذ البيع.

أجواء تشويقية

ويعبر الزوار عن ارتياحهم لإعادة افتتاح كافة مرافق الألعاب المائية في المدينة الترفيهية، حيث يجدون كل ما يطمحون إليه من أجواء مغايرة، حيث ذكرت أمل المحمود التي اعتادت التردد إلى «ياس وتروورلد - أبوظبي» برفقة بناتها أن الشروط الوقائية المتبعة بانتظام تشجع الجميع على المجيء باستمرار، ولاسيما أن المغامرات الآمنة هنا تشغل الأطفال برياضات تملأ أوقاتهم بالنشاط.

وتحدث يوسف العامري عن اهتمامه باصطحاب عائلته خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى مدينة الألعاب المائية، حيث يضمن لأبنائه أجواءً ترفيهية صحية منعشة في الهواء الطلق، وقال إن الوجهات السياحية في أبوظبي تشجع الجميع على الخروج مع ضمان إجراءات السلامة العامة التي يتم تطبيقها بحزم في مختلف المرافق. واعتبر الطفل محمد سالم أن «ياس ووتر وورلد - أبوظبي» المكان المفضل لديه، حيث يمضي أجمل الأوقات برفقة أصدقائه، وذكر أنه خلال زيارته للمدينة الترفيهية عدة مرات بعد إعادة افتتاحها التزم بالتباعد الجسدي، ولم يشعر أبداً أن التجربة الحماسية اختلفت، إذ إن الأجواء التشويقية عادت كما كانت. لا تكتمل متعة اليوم الحافل في «ياس ووتروورلد - أبوظبي» من دون تذوق أشهى المأكولات لدى ردهة «دانة» ومطبخ «تشابيز»، واختتام التجربة المميزة بتناول أصناف الآيس كريم والعصائر لدى «مثلجات سكيني».

كوخ الواحة

يوفر «كوخ الواحة» الخاص بالعائلات داخل المدينة المائية، أقصى درجات الاسترخاء والراحة، وهو يتسع لـ 6 أشخاص ويتيح أفضل الخدمات، التي تعزز من التجربة الترفيهية، وتشمل عبوات المياه، والمناشف، وصندوقاً لحفظ المقتنيات، وقائمة طعام وفواكه حصرية.