لطيفة بنت محمد تزور معرض «صور في حوار»

دبي (وام)

زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أمس معرض «صور في حوار»، المقام في متحف الاتحاد كأول مشروع إقليمي مشترك بين المتحف، ومعرض اللوحات القومي في لندن، وبالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.

وقامت سموها بجولة في المعرض الذي يتضمن مجموعة من الصور الفوتوغرافية التاريخية التي تتابع تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة والإمارات في الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي قبيل قيام اتحاد دولة الإمارات عام 1971.

ويستكشف المعرض، الذي سيظل مفتوحاً أمام الجمهور حتى 25 مارس 2021، فن التصوير الفوتوغرافي، بدءاً من كيفية التقاط وإنتاج الصور في تلك الحقبة - قبل العصر الرقمي - إلى استخدامها لحفظ وتوثيق أهم اللحظات في التاريخ.

وخلال زيارتها المعرض، أكدت سموها أهمية هذا الحدث باعتباره يحتفي بمشاهد مهمة من لحظات تاريخية سبقت تأسيس دولة الاتحاد، معربة عن سعادتها بإقامة هذا النوع من المعارض لدورها في زيادة وعي الأجيال الجديدة بمرحلة مهمة من تاريخ دولتهم، وعكسها عمق الروابط التاريخية والتعاون الثقافي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

ونوهت سموها بأهمية التوثيق والأرشفة والحفظ كوسيلة لجمع تاريخ الإمارات والبناء عليه، فضلاً عما توفره هذه المعارض للجمهور من فرص لتحري وبناء فهم أفضل للزمن الماضي الذي ساهم في تشكيل ملامح الحاضر في الإمارات.

يضم المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية المقدمة من قبل معرض اللوحات القومي في لندن، إضافة إلى مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي يحتويها الأرشيف الغني لدولة الإمارات.