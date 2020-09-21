صناعة الأفلام.. بين المحلية والعالمية

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الأسبوع الماضي، تنظيم سلسلة «حوارات الثقافة للجميع» الافتراضية مع جلسة حوارية معمّقة حول تطور صناعة الأفلام في دولة الإمارات، ومستقبلها في عالم ما بُعد «كوفيد-19». أقيمت الجلسة تحت عنوان «حوارات الثقافة للجميع: تصور المستقبل»، وتضمنت مناقشة مجموعة واسعة من المواضيع بين معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والمنتج الهوليوودي المخضرم جايسون بلوم، الحائز جائزة إيمي والمرشح لنيل جائزة الأوسكار.

«حوارات الثقافة للجميع» هي سلسلة من الجلسات الحوارية الافتراضية التي تبحث في أبرز قضايا المشهد الثقافي المزدهر لدولة الإمارات، وتضمنت فعالياتها السابقة جلسة «لنرسم مستقبلنا»، والتي شارك فيها مجموعة من الكتّاب الإماراتيين الشباب الموهوبين، وجلسة «المجتمع الفني: طريق المستقبل»، التي شهدت مشاركة مجموعة من الشخصيات الملهمة التي ساهمت في رسم ملامح المشهد الفني الإماراتي المتميز، وجلسة «رؤية جديدة للمتاحف»، بمشاركة مجموعة من شركاء المتاحف العالميين.

بين المبارك وبلوم

تم بث الجلسة الحوارية عبر قناة أبوظبي للثقافة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الـ«يوتيوب»، وتناولت عدداً من الموضوعات المتنوعة والمهمة، بدءاً من المسيرة المهنية اللامعة للمنتج بلوم، وصولاً إلى الشعبية العالمية الراسخة لأفلام الرعب، والأزمة التي أثرت في عالم هوليوود بأكمله، مع تفشي وباء «كوفيد-19».

أنتج بلوم عدداً من أنجح الأفلام السينمائية مؤخراً، وكان يعمل رئيساً مشاركاً لقسم الاستحواذ والإنتاج المشترك لدى شركة «ميراماكس فيلمز» في نيويورك، قبل أن يبادر إلى إطلاق شركته الخاصة متعددة المجالات «بلوم هاوس»، والمسؤولة عن إنتاج عدد من أفلام الرعب الاستثنائية، التي تدعو المشاهد إلى التأمل والتفكير.

من ضمن هذه الأعمال الفيلم المعروف عالمياً «نشاط خارق للطبيعة»، و«غدار»، و«سينيستر»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الناجحة الأخيرة مثل «الرجل الخفي»، كما تفرغ بلوم مؤخراً لإنتاج الأفلام الدرامية مثل «ويبلاش» «وبلاك كلانزمان»، وترشح في كليهما لنيل جائزة الأوسكار، بالإضافة إلى مسلسل «النحس» الذي فاز بجائزة «إيمي» لأفضل عمل وثائقي.

أفلام الرعب

وانتقل الحديث إلى ازدهار قطاع السينما العالمي، مع بزوغ نجم عدة أفلام من كوريا وألمانيا وبلدان أخرى تتحدى تفوق هوليوود في قطاع السينما، حيث قال المبارك: «على الرغم من أن كل بلد وصانعي أفلامه قد يستمدون إلهامهم من هوليوود، فإنهم يضيفون أيضاً بصمتهم أو هويتهم الخاصة إلى الأفلام التي يصنعونها»، مستشهداً بفيلم «زنزانة» للمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، والذي جسد، على حد تعبيره، حالة توازن جميل بين الثقافة العربية والسمات المستوحاة من هوليوود.

وتحدث المبارك عن أفلام الرعب وجاذبيتها بالنسبة للثقافة الإماراتية، حيث ينطوي الفلكلور المحلي على الكثير من القصص الشيقة حول كائنات خارقة للطبيعة، معرباً عن أمله في أن تتحول بعض هذه القصص إلى أفلام في المستقبل.