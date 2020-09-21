شيرين.. مديرة دار أيتام

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الفنانة شيرين السباق الرمضاني القادم، بمسلسل «نجيب زاهي ذركس»، مع يحيى الفخراني، وتجسد شخصية مديرة دار أيتام.

تدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية الكوميدية حول علاقة الأب بأبنائه، حيث يجسد الفخراني شخصية رجل أعمال، لديه أربعة أبناء ومتزوج من الفنانة أنوشكا، ويدخل في صراعات معهم بسبب طريقة تفكيرهم.

كما تشارك شيرين ضيفة شرف في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي تدور أحداثه حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر في الفترة الأخيرة، مسلطاً الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، ويناقشها من خلال ثلاث قصص، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

يذكر أن آخر أعمال شيرين، مشاركتها في العرض المسرحي «الزهر لما يلعب»، مع سمير غانم، وناقشت المسرحية تأثير المال بحياتنا الإنسانية والمجتمعية.