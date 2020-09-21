ميريهان تبحث عن الحب في «ريتسا»

القاهرة (الاتحاد)

تعود الفنانة ميريهان حسين إلى السينما بعد غياب 3 أعوام، من خلال بطولة فيلم «ريتسا»، مع محمود حميدة وأحمد حاتم ومايان السيد، حيث تجسد شخصية فتاة حالمة تبحث عن الحب.

وتدور الأحداث في إطار الدراما الرومانسية، وتناقش قضية الارتباط بين الشباب، وتشابك العلاقات العاطفية، ومن المقرر بدء التصوير مطلع أكتوبر المقبل، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبدلله صالح.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان الدرامية، مشاركتها في مسلسل «ختم النمر»، وجسدت شخصية «هنادي»، المركبة التي نجدها في بداية الأحداث فتاة حالمة لكنها

تمر بتطورات مفاجئة، ويتخلى عنها حبيبها بسبب رغبة شقيقه في الزواج منها، وتتغير شخصيتها المحبة للحياة إلى فتاة مليئة بكل أنواع الحقد والسعي إلى الانتقام، وتصبح رمزاً للشر.