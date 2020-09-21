فايز السعيد يبوح بأسراره لـ«حكايتي»

الشارقة (الاتحاد)

في إطلالة إعلامية مميزة، يحلّ الفنان الإماراتي وسفير الألحان فايز السعيد مساء اليوم، ضيفاً على الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، في البرنامج الحواري الترفيهي الجديد «حكايتي»، الذي تبثه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ليعرّف بحكايات شخصيات شهيرة في مجالات الفنّ والإعلام والثقافة والرياضة وغيرها، ويستعرض جوانب من حياتهم العملية واليومية، ومنجزاتهم التي ساهمت في تخليد آثارهم وإبداعاتهم.

ويكون الجمهور على موعد مع قصص لم يكشف عنها السعيد من قبل، وحكايات وأسرار بداياته التي لم يتطرق لها في مقابلاته، ويروي علاقته مع كبار الفنانين والملحنين العرب والأجانب، وما ترافق معه من مواقف شيقة خلال مسيرته الفنية، التي استهلها قبل عقدين من الزمن، إضافة إلى معارضة والدته دخوله المجال الفني والغنائي.

كان البرنامج الذي حظي بمشاهدات وجمهور كبير، قد استضاف في أولى حلقاته المعلق الرياضي الشهير عدنان حمد الحمادي، صاحب التاريخ الطويل في المجال، الذي ترافق صوته في العديد من المناسبات الرياضية، وترسّخ في ذاكرة عشّاق الساحرة المستديرة، حيث تطرق الحمادي إلى الحديث عن مسيرته في مجال التعليق، وعلاقته مع أبرز الشخصيات الرياضية الرسمية ونجوم التسعينيات، وغيرها من المواقف الشيقة.