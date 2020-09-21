«فن» تخاطب الصغار بمسلسل كرتوني

الشارقة (الاتحاد)

حرصاً منها على ترسيخ المفاهيم والقيم النبيلة لدى الأطفال، أنتجت مؤسسة (فن)، المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، مسلسلاً كرتونياً توعوياً بعنوان «أبنائي وبناتي»، بهدف بناء منظومة أخلاق، وقيم سليمة، بطريقة حديثة وشيقة.

يستعرض المسلسل في كل حلقة، بداية من 27 سبتمبر الجاري على شاشة تلفزيون الشارقة، واحدة من التعاليم والقيم مثل أهمية التعليم، والقراءة، والصلاة، وبر الوالدين، ويختتم كل حلقة برسالة من رسائل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو مجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مدير مؤسسة (فن)، أن المسلسل جاء من إنتاج المؤسسة الخاص، وبمشاركة من مبدعيها الأطفال، إلى جانب الفنانة الموهوبة عائشة الحمراني التي نفذت بعضا من الرسومات بمهارة عالية، ونتطلع من خلال العمل إلى تعزيز القيم وفضائل الأخلاق لدى الأطفال، وفي الوقت نفسه إثراء رصيدهم المعرفي، والارتقاء بسلوكياتهم في حياتهم اليومية.

وأوضحت القاسمي أن المسلسل الكرتوني الجديد، يعتبر ثمرة للجهود المبذولة في خلق جيل من المبدعين في قطاع السينما، والفن، والتأليف، بما يبشر بزيادة وتعزيز الكفاءات العاملة في هذا المجال الحيوي، القادرة على إثراء المشهد التلفزيوني والسينمائي بمحتوى نوعي وهادف، قادر على المنافسة عربياً وعالمياً.

وبدوره أوضح سالم الغيثي، مدير قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن التعاون مع مؤسسة (فن)، وبث هذا المسلسل التوعوي، يترجم توجهات وأهداف الهيئة عموماً، لا سيما تجاه الأعمال الهادفة، التي تسهم في زيادة الرصيد المعرفي والأخلاقي لدى الأطفال، باعتبارهم قادة المستقبل، وعناصر التطوير والتنمية التي تسعى الدولة إلى تعزيزها والارتقاء بها.