550 سباحاً يرسمون أكبر «علامة سلام»

أحمد القاضي (القاهرة)

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، رسم 550 سباحاً مصرياً أمس، أكبر علامة سلام فوق سطح الماء، في محاولة لتسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتستهدف المبادرة نشر قيمة السلام والتأكيد على دوره في تعزيز المثل والقيم الإنسانية، بحسب القبطان المصري ولاء حافظ، صاحب الرقم القياسي لأطول غطسة تحت الماء بموسوعة جينيس.

وتلقى السباحون المشاركون في تنفيذ العلامة تدريبات على مدار أسابيع، شملت تمارين لرفع الحالة البدنية، ليتمكنوا من رسم اللوحة، وورش ثقيفية، ليكونوا قادرين على نقل رسالة السلام إلى العالم.