جمال تقليدي

امرأة ترتدي فستاناً يندرج في إطار زي «آو داي» الفيتنامي التقليدي، تقف لالتقاط صورة في هانوي، ورغم أن معظم النساء الفيتناميات يرتدين الملابس الغربية في حياتهم اليومية، يبقى «آو داي» خياراً مشتركاً بين الشابات والمتقدمات في السن، حين يرغبن في أن يكن عصريات وتقليديات في ذات الوقت.

(أ ف ب)