العالم يغني أحب بيروت

بيروت ( أ ف ب)

أقام المغني البريطاني ميكا المولود في لبنان، بمشاركة عدد من النجوم، حفلة غنائية افتراضية غنّى فيها من إيطاليا، بمشاركة مشاهير أطلّوا من دول أخرى، أبرزهم كايلي مينوغ وسلمى حايك وفاني أردان، دعماً للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروّع في أغسطس الماضي. وجمعت حملة تبرعات عبر الإنترنت، نظمت في موازاتها، أكثر من 187 ألف جنيه إسترليني، فيما لم تُعلَن بعد إيرادات بيع التذاكر. وأقيمت الحفلة تحت عنوان «أحب بيروت» في «تياترو نيكوليني»، واستمرت ساعة و40 دقيقة، وعّرضت عبر قناة ميكا الخاصة على شبكة «يوتيوب».