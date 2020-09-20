مادة جديدة للاستشعار الطبي

سان فرانسيسكو (د ب أ)



قام فريق من الباحثين بجامعتي بينجهامتون ونيويورك في الولايات المتحدة بتجارب على مادة «بوليديمثيل سيلاكسون»، وهي مادة يشيع استخدامها في صناعة وحدات الاستشعار الحيوية، بسبب اتساقها مع الأنسجة الحيوية للجسم وسهولة توظيفها من الناحية الميكانيكية، وتستخدم في صورة شرائح صلبة غير مسامية. ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في مجال التكنولوجيا، عن الباحث ماثيو براون المتخصص في مجال الهندسة الطبية الحيوية، قوله: «فريق الدراسة استخدم تقنية تعرف باسم «التدوير الكهربائي» من أجل صناعة نوعية ذات مسام من مادة «بوليديمثيل سيلاكسون»، تبين أنها أكثر قدرة على الالتصاق بالبشرة وذات طبيعة مرنة، مما يجعلها أصلح للاستخدام عند قياس المؤشرات الحيوية أثناء الحركة.