قنابل من الحرب العالمية الثانية

مونستر (د ب أ)

بدأت عملية إخلاء كبيرة في مدينة مونستر غربي ألمانيا، صباح أمس، لإبطال مفعول خمس قنابل جوية تعود للحرب العالمية الثانية. واضطر 16 ألف شخص لمغادرة منازلهم في حي «ماوريتس» بمدينة مونستر الواقعة بولاية شمال الراين-فيستفاليا، منذ الساعة الثامنة صباحاً. وقال عمدة المدينة ماركوس ليفه: «إنه أحد أكبر إجراءات الإخلاء في تاريخ ألمانيا»، مشيراً إلى إنشاء كثير من مراكز الإقامة الطارئة. كما نشرت المدينة حاويات مملوءة بالمياه في ثلاثة أماكن لتوفير الحماية من موجات الضغط الحالي، حال انفجار القنابل.