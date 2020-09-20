عودة «درع حنبعل» إلى تونس

ساسي جبيل (تونس)

أثار «درع حنبعل» الكثير من الجدل بسبب تأخر إعادته لتونس، ما دفع البعض إلى القول بأنه مفقود أو تم نهبه، وهو ما نفاه المعهد الوطني للتراث بتونس.

وكانت تونس قد استعادت مساء الجمعة الماضي، رسمياً «درع حنبعل»، من إيطاليا، وهو قطعة أثرية نادرة لا تقدّر بثمن، كما استعادت قطعتين أثريتين من العاج.

وقال فوزي محفوظ، المدير العام للمعهد الوطني للتراث بتونس، إن الدرع عُرض مع 80 قطعة أثرية أخرى في المعرض الدولي بروما «قرطاج الخالدة»، الذي أقيم خلال الفترة من 26 سبتمبر 2019 إلى 29 مارس 2020.

إلى ذلك، قالت فاطمة نايت ايغيل، مديرة متحف باردو، إن القطع الأثرية ظلت عالقة منذ مارس الماضي في معلم الكوليسيوم بروما، بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وغلق الحدود الجوية والبحرية.