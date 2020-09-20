4 أشياء تُكسب الأطفال العادات الجيدة

ترجمة: عزة يوسف

أكد الخبراء على أنه من الضروري غرس العادات الجيدة في نفوس الأطفال منذ نعومة أظافرهم، لأن الصغار يقلدون ما يرونه من آبائهم وأمهاتهم والبيئة المحيطة، ولعل أسرع طريقة لذلك أن تكون مثالاً وقدوة يحتذى بها في تبني تلك العادات بنفسك أمامهم.

الاعتراف بالنعم

يُعد الاعتراف بالنعم الموجودة في حياتك من أهم الصفات التي يجب تعليمها للطفل، لذلك عبّر عن امتنانك لوجود طعام يكفيك ومنزل تقيم به أو حتى لمجرد قضاء يوم جيد، واجعل ذلك طقساً ودرّب ابنك عليه.

المساواة بين الجنسين

علم أطفالك كيف يجب أن يعاملوا الرجال والنساء على قدم المساواة عن طريق إجراء بعض التغييرات في منزلك، مثل تقسيم المهام المنزلية بين ابنك وابنتك بالتساوي، بما يجعله يتفهم أنه لا أحد يتمتع بميزة متفوقة على الآخر.

الاحترام والأدب

إذا كنت تعاني من مشكلات العصبية وعدم التحكم في مشاعرك عند الغضب، فمن المرجح أنك سترى نفس السلوك ينعكس على سلوك طفلك، لذلك من الضروري وضع المثال الصحيح لأبنائك بالتحدث بأدب، واجعل طفلك يفهم أن تواضع المرء يكسبه احترام الجميع في الحياة.

مساعدة الآخرين

«الصدقة تبدأ من المنزل»، فأنت لا تحتاج إلى التبرع بمبالغ ضخمة لتعليم أطفالك كيفية مساعدة الآخرين، فيمكنك اصطحابهم إلى دور المسنين أو المشاركة في حملات خيرية أو مساعدة المعوزين، فهذه الأنشطة تعلم الصغار الإنسانية، وتغرس فيهم الشعور بضرورة تقديم شيء ما للمجتمع الذي يعيشون فيه.