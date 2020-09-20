«الكويت ثقافة».. على شاشة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تعـرض قنـاة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي، التابعـة لأبوظبـي للإعـلام، أحدث إنتاجاتها الوثائقيـة عن: «مركـز الشيخ عبدالله السالم الثقافي» بدولة الكويت الشقيقة، وذلك كعرض أول له بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، في تمام الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

يصطحب الوثائقي المتابعين على امتداد أكثر من 20 دقيقة، في جولة شاملة إلى ما وراء كواليس أحد أكبر متاحف العالم، الذي بُني في قلب مدينة الكويت، ليكون بمثابة منارة ثقافية ومركز للعلوم والفنون والتاريخ العربي والإسلامي.

ويسلط «الكويت ثقافة» الضوء على المهمة المُضنية، والمتمثلة في تشييد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، والتي انطلقت عام 2016، حيث تم بناء هذا الصرح العملاق، حيث جمع الموقع أكثر من 3000 موظف من شركات مختلفة لتنفيذ وإنجاز هذا الهيكل الضخم، الذي سيبقى رمزاً للتفاني في العمل وفخراً للأجيال القادمة، حيث شاركت في تجهيـز مركـز الشـيخ عبـدالله السـالم الثقافـي، 100 جهـة متخصصـة مـن 13 بلـداً حـول العالـم، مما يعـد تعاوناً دولياً مميزاً.

ويأتي عرض الوثائقي الجديد بأسلوب بصري وسمعي شيق، ليحكي جزءاً من مغامرات زوار مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، والذي يعد واحداً من أكبر معالم التطور الثقافي حول العالم ويضم 6 متاحف منها: متحف التاريخ الطبيعي، ومتحف العلوم والتكنولوجيا، ومركز الفنون الجميلة، ومتحف العلوم العربية الإسلامية، ومتحف الفضاء، ومسرحاً، وتضـم هـذه المتاحـف مجتمعةً، 22 صالـة عـرض، تحتـوي علـى أكثر من 1100 قطعـة مـن المعروضـات.

كما يتناول الوثائقي رؤية المصممين وحرصهم على إنجاز هذا العمل، مما يعكس تراث الكويت وثقافتها فضلاً عن استخدام أحدث التقنيات الصوتية والمرئية لجذب اهتمام الأجيال الجديدة، وتمتد رحلة المشاهدين إلى داخل المركز، الذي يمتد على مساحة 18 هكتاراً، ويضم أكثر من 900 معرضاً فردياً، حيث يتعرفون على الأساليب التي يتبعها مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، لنقل المعرفة للزوار من مختلف الأعمار، فضلاً عن توسيع آفاق المجتمع، مما يمنح الأجيال القادمة فرصة للحلم والتعلم.

وينسجم عرض الوثائقي الجديد مع استراتيجية أبوظبي للإعلام، الرامية إلى توفير أفضل محتوى ترفيهي وتثقيفي لمشاهدي ومتابعي قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، والذي يلبي اهتمامات وشغف جمهور القناة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.