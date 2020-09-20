بسمة تعالج مشاكل عاطفية «قبل الأربعين»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة بسمة عن ملامح شخصيتها في فيلم «قبل الأربعين»، حيث تجسد شخصية طبيبة نفسية تحاول علاج أحد الأشخاص ليتخطى أزمته العاطفية.

تدور أحداث الفيلم في إطار الفانتازيا، حول مخاوف الأشخاص والرعب النفسي الذي يتعرضون له بسبب عدم استقرار حالاتهم العاطفية. وقالت بسمة لـ«الاتحاد»، إنها تنتظر عرض فيلمها «ماكو»، وتجسد فيه دور فتاة تعشق المغامرات والسفر واكتشاف كل مثير حولها، وتعمل مخرجة أفلام تسجيلية، وتتعرض هي وفريق عملها إلى مفارقات غامضة، مضيفة أنها متحمسة لتلك التجربة الجديدة، خاصة تصوير مشاهدها تحت الماء، وأنها لم تستعن «بدوبلير» نهائياً، وخضعت لفترة تدريب طويلة على الغطس والسباحة.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء في رحلة للغوص واكتشاف أعماق البحر الأحمر، والقصة مستوحاة من حادث غرق العبارة «سالم إكسبريس».

يذكر أن آخر أعمال بسمة السينمائية فيلم «بعلم الوصول»، والذي عُرض فبراير الماضي بدور العرض، وجسدت شخصية «هالة» الفتاة التى تعاني من الاكتئاب على مرحلتين، الأولى بعد وفاة والدها وهي بعمر 18 عاماً، والثانية مرحلة الاكتئاب ما بعد الإنجاب، ويسيطر عليها هاجس الفقد دائماً، ولديها ميول انتحارية ولكنها لا تريد الموت، وتبلغ زوجها قبل أي محاولة انتحار لإنقاذها، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وبطولة محمد سرحان، وبسنت شوقي، ويناقش تأثير الظروف النفسية والاجتماعية على حياة البشر.