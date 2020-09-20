براد وجينيفر يجتمعان لأهداف خيرية

القاهرة (الاتحاد)

اجتمعت النجمة الأميركية جينيفر أنيستون، مع زوجها السابق النجم براد بيت، على طاولة قراءة لقصة الفيلم الكوميدي، الذي صدر عام 1982، بعنوان: «Fast Times at Ridgemont High»

ولم يُشاهد براد (56 عاماً)، بجانب جينيفر (51 عاماً)، على الشاشة معاً منذ عام 2001، بعد عام من زواجهما عندما ظهر براد، كضيف شرف في دور ويل كولبير في المسلسل الشهير «الأصدقاء». وأوضح موقع «Yahoo»، أن طاولة القراءة عبر الإنترنت هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير براد وجنيفر معاً، منذ اجتماعهما في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في يناير الماضي. وتُقام طاولة قراءة الفيلم للمساعدة في جمع الأموال لمنظمة «CORE» الخيرية، التي تقدم المساعدات في حالات الطوارئ وسط جائحة فيروس كورونا، وإصلاح نظام العدالة الجنائية.