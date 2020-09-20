جميلة عوض.. «لازم أعيش»

تعود الفنانة جميلة عوض إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 3 أعوام، من خلال البطولة النسائية من الحكاية الخامسة لمسلسل «إلا أنا»، والتى تحمل اسم «لازم أعيش»، ويشاركها البطولة خالد أنور.

تجسد جميلة شخصية «نور»، المحاسبة بأحد البنوك، بالإضافة إلى عملها كمقدمة برامج تلفزيونية، وتمر بالعديد من الأزمات مع والدتها، والتى تجسد دورها نجلاء بدر، بسبب علاقتها العاطفية. العمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية، ويناقش قضايا المرأة العربية، وكفاحها من أجل إثبات ذاتها.

يذكر أن آخر أعمال جميلة الفنية مشاركتها في فيلم «بنات ثانوي»، وجسدت شخصية «سالي»، ودارت أحداثه في إطار الرومانسية الاجتماعية، حول مشاكل 5 فتيات في مرحلة المراهقة.



