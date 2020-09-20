ماجد الكدواني.. «بره المنهج»

يشارك الفنان ماجد الكدواني، في فيلم «بره المنهج»، حيث يجسد شخصية رجل أعمال حاد الطباع، يسعى إلى تحقيق أحلامه، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية.

ويستعد الكدواني لتصوير فيلم «وقفة رجالة»، والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية، حول مجموعة من الأصدقاء يلتقون بعد غياب طويل لمساعدة أحدهم في إيجاد حل لأزمته.

وكشف ماجد عن أنه انتهى من تصوير دروه في فيلم «مش أنا» مع تامر حسني، ويجسد شخصية صديقه المقرب الذي يحاول حل الخلافات التي تقع بينه وبين «جميلة»، التي تلعب دورها حلا شيحة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا الرومانسية، حول الشباب الذين يتعرضون لضغوط نفسية واجتماعية، وهو قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وتشارك في بطولته سوسن بدر، ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل.

ومن جانب آخر يتنظر الكدواني عرض فيلمه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، ويجسد شخصية محام، وتدور أحداثه حول إعلامي يسعى لكشف الحقائق بطريقة تنكرية من خلال شخصيات مختلفة.

ويناقش العمل الصراعات بين الأزواج بعد الطلاق، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته غادة عادل، ودينا الشربيني.



