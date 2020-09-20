مصر تعلن كشفاً أثرياً جديداً قرب أهرامات الجيزة

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن كشف أثري لـ14 تابوتاً مغلقاً بمنطقة سقارة، القريبة من أهرامات الجيزة في غرب القاهرة.

وقال بيان الوزارة، الذي تلقت الوكالة نسخة منه، اليوم الأحد: «استمراراً لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية بمنطقة آثار سقارة، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر أخرى بها 14 تابوتاً، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتاً مغلقاً».

وأوضح البيان أن جهود البعثة المصرية كانت قد أسفرت «الأسبوع الماضي، الكشف عن بئر عميقة للدفن، بها أكثر من 13 تابوتاً آدمياً مغلقاً منذ أكثر من 2500 عام».

ووفقاً للبيان، لم يتم حتى الآن تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت، أو عددها الإجمالي، «فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها».

وسيتم عقد مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة للإعلان عن تفاصيل الكشف، فور الانتهاء من أعمال الحفر التي لا تزال مستمرة.

وتسعى مصر باستمرار للترويج لتراثها الفرعوني المتميز، من أجل إنعاش قطاع السياحة، أحد مصادر النقد الأجنبي الرئيسية في البلاد، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19 والتي قيدت حركة السفر حول العالم.

وفي أبريل، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية إلى العام القادم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر افتتاح هذا المتحف أمام الجمهور في الربع الأخير من العام الجاري.



