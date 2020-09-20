حفلة افتراضية لدعم متضرري انفجار بيروت والتبرعات الموازية241 ألف دولار

اقام المغني البريطاني ميكا المولود في لبنان مساء السبت حفلة غنائية افتراضية غنّى فيها من توسكانا (إيطاليا) بمشاركة مشاهير أطلّوا من دول أخرى، أبرزهم كايلي مينوغ وسلمى حايك وفاني أردان، دعماً للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروّع في أغسطس الفائت.

وقد جمعت حملة تبرعات عبر الانترنت نظمت في موازاتها أكثر من 187 ألف جنيه استرليني (نحو 241 ألف دولار)، فيما لم تُعلَن بعد إيرادات بيع التذاكر.

وأقيمت الحفلة تحت عنوان "آي لاف بيروت" ("أحب بيروت") في "تياترو نيكوليني" واستمرت ساعة و40 دقيقة، وعّرضت عبر قناة ميكا الخاصة على شبكة "يوتيوب".

وأطلّ المغنّي مع عدد محدود من الموسيقين من دون جمهور، وقال مخاطباً الجمهور الافتراضي "المسرح قد يبدو فارغاً اليوم، ولكنه في الواقع مليء، وثمة آلاف (من المشاهدين) حول العالم. لقد ملأناه بفضلكم".

وقال المغنّي "عندما أردت أن أفعل شيئاً من أجل بيروت بمساعدة فريقي، أردت أن يكون شيئاً جميلاً ومليئاً بالحب لمدينة أحبها كثيراً ولبلد عاني الكثير من الألم، ولكني لم أشأ أن أكون وحيداً".

وطعّم ميكا حفلته بضيوف ظهروا تباعاً، كلّ من مكان وجوده في العالم.

فالنجمة الأسترالية البريطانية كايلي مينوغ قدّمت أغنية من لندن، والإيطالية لاورا باوزيني غنّت من موقع الكولوسيوم الأثري في روما، فيما غنّت الفرنسية لوان من امام كاتدرائية القلب الاقدس في باريس. أما الاميركي الكندي روفوس واينرايت فظهر من لوس أنجليس، يرافقه عازفان على آلتين شرقيتين من بيروت.

كذلك كانت مداخلات تضامن وإطلالات من مكسيكو للممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك ولمواطنتها دانا باولا، ومن باريس للممثلة الفرنسية فاني أردان. ومن بيروت الشاعرة والفنانة التشكيلية اللبنانية إيتيل عدنان. وشاركت أيضاً فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية وفرقة "فانك أوف" الإيطالية.

ويعود ريع تذاكر الحفلة بالكامل "للمساعدة الإنسانية للمتضررين" من انفجار بيروت، وسيوزع بواسطة الصليب الأحمر اللبناني ومنظمة "سايف ذي تشيلدرن" في لبنان.

وأدّى الانفجار إلى مقتل أكثر من 190 شخصا وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وتشريد نحو 300 ألف من سكان بيروت ممن تضررت منازلهم ومؤسساتهم أو تدمرت.