أم و6 أبناء 1500 ساعة تطوعية

هناء الحمادي (أبوظبي)

تمتلك أسرة فاطمة الحمادي سجلاً حافلاً بالكثير من الإنجازات التي تدعو للفخر، فكل أفراد الأسرة يتسابقون للعمل التطوعي، وقد تميّزوا بالعطاء والخير، فاكتسبوا خبرات كبيرة في المجال الخيري، من أجل خدمة الوطن ونشر السعادة في قلوب الآخرين.

فاطمة الحمادي، أم لستة أبناء، عضو جمعية أمهات أصحاب الهمم (همة)، مشرفة في فريق مبدعي الإمارات، وساهمت في أعمال تطوعية خلال عام 2019 بعدد 1454 ساعة تطوعية «فئة الأفراد»، بينما أفراد أسرتها فازوا في فئة الأسرة، وذلك لتقديمهم 33 مبادرة مجتمعية منوعة، 78 مشاركة تطوعية باجمالي 1529 ساعة تطوعية في جائزة الشارقة للعمل التطوعي الدورة السابعة عشرة.

عشق العمل التطوعي

وقالت الحمادي : غرست حب العمل التطوعي بين أفراد الأسرة، بدءاً من زوجي، إلى الأبناء، خاصة أن اثنين منهما من أصحاب الهمم (فقد السمع)، يشاركان معنا في الكثير من المبادرات بكل شغف وحب وعطاء، وتضيف: «الحوار مهم بين الأبناء، فعلى رب الأسرة أن يشرح لأفراد أسرته أهمية العمل التطوعي ونوعه، ويبين لهم سبب التطوع ونتيجته وفائدته وأثره في المجتمع، فكان الحوار له دور كبير في هذا الغراس، بالإضافة لكوننا كأب وأم نشارك معهم في العمل التطوعي فكنا لهم قدوة في ذلك».

وتضيف الحمادي: «ما يميز أسرتي هو قيامنا بمبادرات ابتكارية وهادفة، وتقديم فرص تطوعية في المجتمع، تبدأ بفكرة من أحد أفراد الأسرة، وتنتهي بنشر الفكرة في المجتمع وتطبيقها، وقد قمنا بأكثر من ثلاثين مبادرة متنوعة خلال العام 2019، علماً أننا كنا نعمل مع جهات رسمية داعمة للعمل الخيري والإنساني والتطوعي، وأيضاً ما يميزنا أن جميع أفراد الأسرة يشاركون في العمل، ولقد شاركنا في أكثر من 80 نشاطاً مجتمعياً متنوعاً». وتضيف «رغم انشغالنا بتلك المبادرات، فإن ذلك لم يؤثر على التحصيل الدراسي للأبناء وتفوقهم، فالأبناء جميعهم متفوقون، وحاصلون على جوائز تربوية».

مبادرات

وعن أهم مبادرات الأسرة التطوعية، لفتت الحمادي إلى أنها من الأكثر تفاعلاً هي «مبادرة حقيبتي المدرسية عون لهم»، والتي تم تنفيذها مع جهات خيرية ومدارس وفرق تطوعية على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى تجميع أكبر قدر ممكن من الحقائب المدرسية الجديدة والمستعملة، والقيام بتنظيفها وتعقيمها وتغليفها، ومن ثم تسليمها للجهات الخيرية التي تقوم بدورها بتسليمها لمستحقيها من الأسر المتعففة وطلبة المدارس الخيرية، وكذلك مبادرة «بالدفء والمحبة نحيطهم»، التي تهدف إلى توزيع حافظات الطعام على العمال والعاملات في دوائر مختلفة، ومبادرة «عيديتي لإسعاد»، التي تم تنفيذها في بعض المدارس لإسعاد العاملات بالعيدية، وكذلك تم تنفيذها مع جمعية الإحسان الخيرية لإسعاد الأيتام.

وأكدت أنه من أجمل المبادرات كذلك مبادرة «في سقياهم رحمة»، والتي هدفت لإسعاد عمال بلدية دبي بالمشروبات المفضلة لديهم، بعد انتهائهم من يوم عمل شاق، وجاءت المبادرة تزامناً مع اليوم الدولي للعمل الخيري. بالإضافة إلى مبادرة «زرعي ينمو»، وهي مبادرة بيئية تم تنفيذها في مدرسة دبي الوطنية فرع الطوار، والتي هدفت لتشجير الحديقة الأمامية للمدرسة.

وغيرها الكثير من المبادرات مثل: دثروهم، انتو ذخرنا، مبادرة التوعية البيئية، المير الرمضاني، بالإضافة إلى تقديم الورش والمحاضرات التوعوية لطلبة المدارس.

جوائز

حصلت أسرة فاطمة الحمادي على عدة جوائز وتكريمات استثنائية، منها جائزة بلدية العين للتطوع للعام 2019، (المركز الأول فئة الأسرة المتميزة)، وجائزة الأسرة المثالية للسلامة المرورية، مع مواصلات الإمارات للعام 2019 (المركز الأول)، وجائزة أفضل برنامج أسري في البرنامج الصيفي لإمارة عجمان (صيفنا سعادة) للعام 2020.