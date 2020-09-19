هل من الأفضل تناول البيض نيئاً؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

قالت ندى زهير الأديب، مديرة إدارة التغذية المجتمعية- مستشفى توام، إن تناول البيض النيئ قد يقلل من امتصاص البروتينيات عالية الجودة، بينما المطبوخ أكثر قابلية للهضم، حيث وجدت دراسة تتعلق ببروتين البيض المطبوخ والخام، أنه تم امتصاص 90% من بروتين البيض المطبوخ، 50% فقط في النيئ.

وأوضحت، أن البيضة الكاملة الواحدة تحتوي على البروتين والدهون الجيدة والفيتامينات «فيتامين أ، فيتامين ب 2، فيتامين B5، فيتامين ب 12» والمعادن «السيلينيوم، الفوسفور» وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة التي تحمي العينين، كما أنها تعد مصدراً ممتازاً للكولين، كما أن صفار البيض يحتوي على معظم العناصر الغذائية.

وأشارت إلى أن بيضة نيئة واحدة تحتوي على 147 ملجم من الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي مهم لوظيفة الدماغ الصحية، حيث يلعب الكولين دوراً في صحة القلب، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة اللوتين وزياكسانثين، التي تحمي العينين، وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالعمر، ويلاحظ أن جميع العناصر الغذائية تقريباً تتركز في صفار البيض، بينما يتكون البيض في الغالب من البروتين، ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية، لهذا السبب غالباً ما يشار إليها كمصدر بروتين «كامل».

وقالت: إن بياض البيض الخام يمنع امتصاص البيوتين وهو فيتامين (ب) القابل للذوبان في الماء، والذي يشارك الفيتامين في إنتاج الجسم للجلوكوز والأحماض الدهنية، والمفيد أثناء الحمل، في حين أن صفار البيض يوفر مصدراً غذائياً جيداً للبيوتين، كما أن بياض البيض النيئ يحتوي على بروتين يسمى أفيدين الذي يرتبط بالبيوتين في الأمعاء الدقيقة ويمنع امتصاصه، ولكن مع الحرارة يتم تدمير أفيدين، ومع ذلك من غير المحتمل أن يسبب نقصاً للبيوتين، ما لم تتناول الكثير من البيض النيئ.