«عندي مشروع» على تلفزيون الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



خصص تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون البرنامج الوثائقي «عندي مشروع» لتعريف المشاهدين على أبرز المشاريع الشبابية الرائدة التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، حيث يروي سيرتها، وما ترافق معها منذ البدء حتى التأسيس ومزاولة أعمالها، في جولة إعلامية يُقدّم للمشاهدين من الأحد إلى السبت، ويعاد ثلاث مرّات في اليوم.

ويسعى العمل الوثائقي الذي أعدّه وأخرجه محمد الياسي، على امتداد خمسة دقائق إلى إعادة التعريف بواقع الأعمال بعد موجة الإغلاقات التي ترافقت مع انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث يرصد حزمة من المشاريع الشبابية الطموحة التي تتنوع ما بين المقاهي التي تستعرض ثقافة الشعوب من خلال القهوة وسحر مذاقها، والمطاعم التي تقدم وجبات مبتكرة وغير تقليدية، مروراً بمشاريع تجارية في العطور والأزياء والورود وغيرها، حيث سيلتقي المشاهد في كلّ حلقة مع واحد من أصحاب المشاريع ليروي سيرة مشروعه بشكل عفوي أشبه ببرامج «الواقع» ليتعرّف المشاهد عن كثب على تفاصيل وفكرة العمل من صاحبها مباشرة.

وقال مخرج ومعد البرنامج محمد الياسي: «حرصت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على الوقوف إلى جانب أصحاب المشاريع ودعمهم خلال هذه الفترة التي تمرّ بها مختلف القطاعات الحيوية في الدولة وما ترافق معها من إجراءات احترازية، لتعرّف بمنجزاتها وتدلّ الجمهور على ما تقدمه من خدمات وأفكار ريادية، بما ينسجم مع رؤية الهيئة وأهدافها في تعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات في مختلف المجالات».