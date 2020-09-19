مهرجان «مالمو» يحتفي بالسينما العربية

محمد قناوي (القاهرة)

يحتفي مهرجان مالمو السينمائي في دورته العاشرة التي تستضيفها المدينة السويدية، بالسينما العربية، وتنطلق في الثامن من أكتوبر القادم.

وتم عرض 35 فيلما عربيا، 12 في مسابقة الأفلام الطويلة، و24 في مسابقة الأفلام القصيرة تُمثل أحدث الاتجاهات والأصوات من مختلف الدول العربية.

هذا بالإضافة إلى فيلم الافتتاح المغربي «آدم» وثلاثة أفلام في برنامج ليال عربية، وفيلمين في برنامج عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين قصيرين خارج المسابقة.

وتقام العروض هذا العام افتراضيا تماشيا مع التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة السويدية لمنع انتشار فيروس كوفيد-19. وقال المخرج محمد قبلاوي مؤسس ومدير المهرجان: يشارك في مسابقة الأفلام الطويلة 12 فيلما، من لبنان يشارك ثلاثة هي: الروائي «1982» و«جدار الصوت» والتسجيلي«بيروت المحطة الأخيرة» ومن مصر فيلمان، الأول التسجيلي «احكيلي»، والثاني الروائي «لما بنتولد»، والفيلم التونسي«بيك نعيش»، والفلسطيني «بين الجنة والأرض». وفيلمان من السودان، الوثائقي «الحديث عن الأشجار»، والروائي «ستموت في العشرين»، والفيلم المغربي «سيد المجهول، والعراقي»شارع حيفا«، والسعودي»المرشحة المثالية«. ويشارك في مسابقة الأفلام القصيرة،»3 مخارج منطقية«، و»إجرين مارادونا«، و»أحن إليك أحن إلي«، و»أصفر«، و»أمي«وبركات»، و«بنت وردان»، و«تستاهل يا قلبي»، و«الثغاء الأخير»، وحكايات من زمن الفراغ «، و»دورة تفاح«. و»زي ما أنتي شايفه«و»السبع قرى«و»سلام«و»الصغيرة«، وطيف الزمكان»، و«عمى ألوان» و«راجع»، وفخ«، و»فستان فرح«، و»قتل معلن«، و»كوزموس«، و»لقاء سمير«، و»هذه ليلتي».