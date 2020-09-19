صـابر الرباعي «كسبان» فى رأس السنة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي لـ«الاتحاد»، عن طرح أغنيته «كسبان»، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وتميل إلى النمط الموسيقي المقسوم، ومن المقرر تصويرها بطريقة الفيديو كليب في تونس الشهر القادم.

ومن جانب آخر طرح الرباعي 3 أغنيات بطريقة الفيديو كليب، من ألبومه «كتاب مجروجين» وضم 10 أغنيات متنوعة اللهجات، الأولي الخليجية «عسي يومك»، والأغنية اللبنانية «ليلة من العمر»، وأغنية «الباب مفتوح».

ويواصل الرباعي العمل على اختيار أغاني ألبومه القادم، المقرر طرحه نهاية العام الجاري، وأستقر على ضم أغنية «ورحمة قلبي» إليه.

وأعلن أنه لن يشارك مجدداً بعضوية لجان تحكيم أي برامج مواهب غنائية بالوطن العربي، مكتفياً بمشاركته لمدة ثلاث مواسم ببرنامج «The Voice»، وأن خطواته السينمائية غير مطروحة في الوقت الحالي.