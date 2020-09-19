«حظر تجول» في مهرجان القاهرة السينمائي

يشارك فيلم «حظر تجول» للفنانة المصرية إلهام شاهين في المسابقة الرسمية للدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويروي الفيلم في عام 2013، تفاصيل حياة فاتن التي قضت 20 عاماً في السجن، وتواجه مشكلات متعددة بعد خروجها نتيجة لرفض ابنتها العفو عنها وتقبل وجودها.. ويشارك في العمل الفنانون أمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي والفنان الفلسطيني كامل الباشا.