آثار أقدام عمرها 120 ألف عام في السعودية

واشنطن (أ ف ب)

اكتشف باحثون في شمال السعودية آثار أقدام بشرية وحيوانية عاشت في المنطقة قبل حوالي 120 ألف سنة، ما يوفر معلومات جديدة عن الطرق التي سلكها الأسلاف مع تمدد الإنسان إلى خارج القارة الإفريقية، ويشكّل الاكتشاف، بحسب مسؤول حكومي سعودي، «الدليل الأول على أقدم وجود للإنسان» في شبه الجزيرة العربية.

وعرض الباحثون في دراسة نشرت نتائجها مجلة «ساينس أدفانسز»، تفاصيل المشهد المكتشف في الموقع، حيث يبدو أن مجموعة من الأسلاف من «جنس الإنسان العاقل» توقفوا لشرب الماء عند بحيرة ضحلة، ومعهم مجموعة من الجمال والفيلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية جاسر بن سليمان الحربش أن «فريقاً سعودياً دولياً مشتركاً» وراء الاكتشاف.