إصابة آنّا نتريكو بـ«كوفيد - 19»

موسكو (أ ف ب)

بعد أيام من تألقها في حفل إعادة فتح مسرح «بولشوي» في موسكو، أصيبت نجمة الأوبرا الروسية آنّا نتريكو بفيروس كورونا، وتخضع حالياً للعلاج في المستشفى.

وكتبت نتريكو على صفحتها في «إنستغرام» «أنا في المستشفى منذ خمسة أيام.. سأتعافى قريباً».

وأضافت نتريكو التي تُعد من أهم مغنيات الأوبرا في العالم: «دخلت المستشفى في الوقت المناسب، والأطباء يساعدونني.. كل شيء يجري على ما يرام»، وأكدت أنها عزلت نفسها منذ ظهورالعوارض عليها.

ويواجه المسرحان الروسيان الرئيسان: «بولشوي» في موسكو و«مارلينسكي» في سانت بطرسبورغ أزمة حقيقية بعد ظهور إصابات وسط الفنانين.