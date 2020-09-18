المشاعر تعكس الحالة النفسية

عزة يوسف (أبوظبي)

أكد تحليل نفسي أن المفردات التي يستخدمها المرء لوصف عواطفه تُعد مؤشراً على صحته النفسية والجسدية ومستوى رفاهيته.. ووفقاً للتحليل الذي أعدته الدكتورة فيرا فاين في قسم الطب النفسي بجامعة بيتسبرغ، ترتبط الكلمات العاطفية السلبية أو الطرق المختلفة لوصف المشاعر الحزينة، بمزيد من الضيق النفسي وضعف الصحة الجسدية، بينما ترتبط مفردات المشاعر الإيجابية بالرفاهية والصحة الجسدية الأفضل، حسبما أوضح موقع «Medical Xpress.»

وقالت فيرا إن لغتنا والمصطلحات التي نستخدمها تشير إلى مشاعرنا وما يشعرنا بالراحة، حيث إن الأشخاص الذين استخدموا كلمات المشاعر السلبية يميلون إلى إظهار علامات مرتبطة بانخفاض الرفاهية مثل الإشارات إلى المرض والوحدة والاكتئاب، فضلاً عن ضعف الصحة.

وعلى العكس من ذلك، فإن الذين استخدموا كلمات المشاعر الإيجابية يميلون إلى إظهار علامات الرفاهية مثل الأنشطة الترفيهية والإنجازات، كما أفادوا بمعدلات أعلى من الانفتاح والتوافق والصحة العامة وانخفاض معدلات الاكتئاب.