5 أخطاء شائعة عن التغذية

أبوظبي (الاتحاد)

نصح خبراء بالتعامل بحذر مع المعلومات والنصائح على الإنترنت حول اعتناء الفرد بصحته وتعزيز مناعته، وضرورة البحث عن صحتها قبل جعلها جزءاً من روتينه.. وذكرت خبيرة التغذية الهندية نمامي أجاروال بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة، التي يجب على الناس التخلص منها، وفقاً لتقرير نشره موقع «Info News»:

تخفيض البروتين

يمكن أن يؤثر تخفيض كمية البروتين في النظام الغذائي على الصحة بشكل سلبي، لأنه يؤدي لإضعاف العظام والعضلات، وهو ما لن يؤدي إلى إنقاص الوزن.

لذلك، تنصح نمامي بضرورة استشارة خبير تغذية قبل إجراء أي تغييرات جذرية، مثل منع أو تخفيض البروتين في نظامك الغذائي، لأنه يعتبر أحد العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد أعضاء الجسم على أداء وظائفها بكفاءة.

الكاجو والكوليسترول

على الرغم من أن الكاجو يحتوي على دهون مشبعة، إلا أن الأحماض الدهنية فيه لها تأثير محايد على نسبة الكوليسترول في الدم.

بما يعني أنه يمكن استهلاكها بكميات محدودة، لاسيما وأنه يوفر الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة للغاية للقلب، ويمكن أن يساعد في التحكم بالوزن.

المسنون والرياضة

يميل العديد من كبار السن إلى عدم ممارسة الرياضة، معتقدين أن أجهزتهم قد لا تكون قادرة على تحمل الضغط.. ومع ذلك، أكدت نمامي أن التمارين الرياضية مع مدرب مختص يمكن أن تجعل الشخص يحصد فوائدها الهائلة من الشعور بالتفاؤل والحيوية، وحتى تحسين الصحة العامة.

الخضراوات والبروتين

أوضحت نمامي أن بعض المصادر الغذائية النباتية الغنية بالبروتينات تساعد على موازنة النظام الغذائي مثل العدس والفول السوداني والحمص واللوز والكينوا وبذور الشيا والفاصولياء والأرز والبطاطس والخضراوات الورقية الخضراء.

الشاي والدهون

الشاي الأخضر لا يجعل المرء يفقد الوزن، ولكنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أن له العديد من الفوائد الصحية الأخرى.