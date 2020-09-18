عطلة حالمة في فيلا عائمة

القاهرة (الاتحاد)

سيتمكن محبو البحار بالاستمتاع بقضاء عطلة على متن يخت في البحر والإقامة في فيلا فاخرة، عائمة مذهلة.

وتقوم شركة في تاهيتي ببناء فيلا عائمة تتكون من أربع غرف نوم، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام، على أن تستقبل أول ضيوفها في الربع الأول من 2021.

وتقع الفيلا على بحيرة بورا بورا الفيروزية، حيث سيمكنك استئجار القارب كفيلا ثابتة في مكانها، ثم تُبحر بعد ذلك مع قبطان مُخصص.

وتتسع الفيلا التي يبلغ طولها 51 قدماً، لثمانية أشخاص، مجُهزة بالأثاث بالكامل، وبها حمامان وصالة على السطح بزاوية 360 درجة توفر إطلالات خلابة، ومطبخ ومنطقة لتناول الطعام وشاشة تلفاز مسطحة وشواية.

كما تحمل على متنها ألواح تجديف قابلة للنفخ وقوارب كاياك ومعدات الغطس وخدمة النزلاء الفندقية، وخيار وجود طاه وطاقم عمل على متن القارب.

وقالت الشركة على موقعها على الإنترنت: إن القارب يتم بناؤه بناء على التدابير الصديقة للبيئة، حيث سيتم تشغيله بوساطة الألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم من دون محرك ديزل.

ومن المقرر فتح الحجوزات اعتباراً من أول ديسمبر المقبل، بسعر يبدأ من 1500 يورو أو 1770 دولاراً في الليلة، يشمل الانتقال من المطار إلى المنزل العائم، والحد الأدنى للحجز والإقامة ثلاث ليالٍ.