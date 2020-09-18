فنانون يشتكون من تجاهلهم

سعيد ياسين (القاهرة)

أعرب عدد من كبار الفنانين عن استيائهم من انصراف جهات الإنتاج والمخرجين عنهم، وعدم الاستعانة بهم في الأعمال الفنية مؤخراً، مما عرضهم للبطالة، وانضم إليهم عدد من الشباب الذين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر شكواهم المماثلة واقتصار الترشيحات على ممثلين يتكررون في كل الأعمال. ومن الذين طالبوا بالالتفات إليهم وإلى مواهبهم ودراساتهم الأكاديمية في معاهد التمثيل، فادي خفاجة الذي شارك في طفولته مع الفنان محمد صبحي في مسلسل «يوميات ونيس»، وجسد شخصية ابنه «شرف الدين» أو «شرفنطح»، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وشارك في عدد من الأفلام والمسلسلات. الأمر نفسه متكرر مع الفنانة الشابة أميرة هاني، التي شاركت في مسلسلات «سلسال الدم» و«أشجار النار» و«قيد عائلي» وغيرها.

تاريخ طويل

وقالت الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز لـ«الاتحاد» إن بعض القائمين على الإنتاج حالياً يسيئون معاملة الفنانين القدامى، وبطريقة لا تليق بفنانين لهم تاريخ طويل في الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وأشارت إلى أن ورش الكتابة التي انتشرت مؤخراً كانت سبباً في انصراف العديد من الفنانين الكبار، وذلك لعدم معرفتهم بملامح العمل والهدف منه، والخطوط الرئيسة للشخصية التي يطلب للقيام بها.

أكشن

وترى الناقدة ماجدة موريس أن جهات الإنتاج حالياً تراهن على الإكثار من مشاهد الأكشن والضرب لإرضاء المشاهد الصغير سناً، وفي ظل هذا المناخ يرفض الممثل الكبير هذا التحول في أسلوب العمل، ويفضل الجلوس في البيت والمعاناة في الحصول على دور جديد.. وهذا ما يحدث أيضاً مع الكاتب الذي دوّن اسمه في سجل الشرف الدرامي، ومع المخرج الذي قدم لنا روائع نستعيدها مراراً. وأكد الناقد حسام حافظ على أن الإنتاج السينمائي والدرامي في مصر لا يقدم الكم الذي يستوعب الطاقات الفنية الكبيرة في بلدنا، ولابد من فتح قنوات جديدة للإنتاج حتى يعمل كل هؤلاء المبدعين.

تراجع كبير

وأكد المخرج العماني الدكتور خالد الزدجالي على أن وضع الوسط الفني في الدول العربية مؤسف، وهناك فنانون كبار وكتاب ومخرجون جالسون دون عمل في انتظار من يرفق لهم.

ودول أخرى لم تتمكن من مواكبة ارتفاع الأسعار فأوقفت الإنتاج، حيث تشهد الساحة الفنية تراجعا كبيرا مع الاستسلام لمهازل لا يمكن منافسة أسعارها وأفكارها الغريبة. وكشف الناقد سامي حلمي عن أن الأمر أصبح يعتمد على الاستسهال وعدم الجدية والسعي للأقل تكلفة وأجراً، إضافة إلى «الشللية»، وابتعاد شركات الإنتاج، وغياب قطاعات الإنتاج في التلفزيون الرسمي، عن القيام بدورها كما كان يحدث في السابق.

قلة الأعمال

وأوضح الناقد محمد كمال مبارك أن المشكلة تكمن في قلة عدد الأعمال التي يتم إنتاجها كل عام، وبالتالي تنحصر في عدد معين من الممثلين، كما يبحث المنتجون عن الممثلين الجدد دائماً في الأدوار الداعمة لأنهم أقل تكلفة. ومن يشاهد أفلام الثمانينات من القرن الماضي يلاحظ أنه كان يقوم بها عدد محدد من النجوم، ولا أحد غيرهم، واستمر هذا الأمر حتى العام 1998 عندما أخذ جيل جديد طريقه إلى الشهرة. ومن الفنانين الذين أعلنوا مؤخراً عبر حوارات تلفزيونية، عن استيائهم من جهات الإنتاج، والبطالة التي يعيشونها، عبدالرحمن أبو زهرة ويوسف شعبان ولطفي لبيب وزكي فطين عبدالوهاب.. وأشار آخرون إلى أن فنانين كثيرين يواجهون المشكلة نفسها، ومنهم أشرف عبدالغفور ومحمود الحديني وليلى طاهر وأحمد خليل وسهير المرشدي وتوفيق عبدالحميد وطارق دسوقي وأحمد شاكر عبداللطيف.