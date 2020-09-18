هيدي كرم تحلم بالشهرة

أبوظبي (الاتحاد)

تصوّر الممثلة هيدي كرم حالياً دورها في مسلسل «لؤلؤ»، الذي تدور أحداثه حول مطربة شابة تسعى لتحقيق حلمها في عالم الشهرة والأضواء، ولكنها تواجه بصعوبات كبيرة.. وقالت هيدي: إنها تجسد شخصية فتاة أرستقراطية تتزوج من رجل أعمال شاب، وتعيش معه في مشاكل كثيرة بسبب سيطرة المادة على علاقتهما، ويشارك في العمل مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي وأحمد مجدي وإخراج محمد عبد السلام، ويعرض فور الانتهاء من تصويره.

وأوضحت، أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل «كواليس»، أمام نورهان وأحمد رفعت وكريم الحسيني، ويتناول العديد من القصص والمواقف الأسرية، وتجسد فيه شخصية فتاة ناجحة طموح تتحمل مسؤولية ابنها وابنتها بعد طلاقها، وتعيش مع أمها المريضة وتتولى مسؤوليتها أيضاً.

وقالت: إنها تنتظر عرض فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، والذي تشارك فيه ضيفة شرف أمام كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني وغادة عادل.