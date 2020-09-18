منة شلبي تنهي «النمس والإنس»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهت الفنانة منة شلبي من تصوير دورها في فيلم «النمس والإنس» وتدور أحداثه حول شاب فقير يعيش في حي شعبي ويرتبط بقصة حب مع جارته، وتحول ظروفه المادية ومسؤوليته عن أسرته دون الزواج منها، وتنقلب حياته رأساً على عقب حين يتقدم شاب آخر للزواج منها. ويشارك في بطولة الفيلم محمد هنيدي وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، وإخراج شريف عرفة، وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شلبي بالبطولة النسائية أمام هنيدي. وتواصل منة من خلال الفيلم حضورها السينمائي، حيث شاركت العام الماضي في «خيال مآتة» مع أحمد حلمي، ومن قبله «تراب الماس» و«الأصليين» و«الماء والخضرة والوجه الحسن» و«نوارة».