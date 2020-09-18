الملكة سوسن بدر والدة أحمس

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الفنانة سوسن بدر السباق الرمضاني القادم، بالمسلسل التاريخي «الملك أحمس»، وتجسد شخصية الملكة «إياح حتب»، والدة أحمس، الذي يلعب دوره عمرو يوسف.

وتتناول الأحداث قصة أحمس وتحرير مصر من الهكسوس وطردهم من طيبة، والعمل المأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته ماجد المصري.

وعلى الصعيد السينمائي، تخوض بدر 3 أفلام دفعة واحدة، الأول هو «ثانية واحدة»، مع دينا الشربيني، وتدور أحداثه في إطار الرومانسية الكوميدية.

حيث يتعرف شاب على فتاة، ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر.

والفيلم الثاني «بلالين»، ويدور في إطار الدراما الاجتماعية حول طبيعة العلاقات بين أفراد الأسرة، وتأثير الحظر والتباعد الاجتماعي وقت انتشار فيروس كورونا.

وتجسد سوسن شخصية ربة منزل متزوجة من الفنان أحمد كمال، ويشارك في بطولته كندة علوش، وباسم سمرة.

ومن الكوميديا إلى الرومانسية، تخوض بطولة فيلم «جارة القمر»، مع ياسمين رئيس، وتدور أحداثه حول قصة الحب التي تجمع كريم فهمي وياسمين رئيس، والعديد من العلاقات المتشابكة، والحب من طرف واحد.

ومن جانب آخر، تستعد بدر للعودة مرة أخرى إلى خشبة المسرح بعد غياب 7 سنوات، من خلال مسرحية «الحلم»، على المسرح القومي، ومن المقرر عرض المسرحية في فبراير المقبل.