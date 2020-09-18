قافلة السلامة.. 75 ألف فحص مجاني منذ 2011

لمياء الهرمودي (الشارقة)

منذ انطلاقها قبل 10 سنوات، بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تعمل القافلة الوردية من أجل إتاحة برامج مستدامة للفحص والكشف المبكر لسرطان الثدي ودعم المرضى في المجتمع، والعمل على تطوير وتجهيز مراكز فحص سرطان الثدي، التي تقع في المناطق النائية في الدولة، بخلاف ما تقوم به من مبادرات لشراء وتشغيل وحدات متنقلة لتصوير الثدي الشعاعي لإجراء فحوص للنساء والرجال، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والعمل على تشجيع وتدريب المواطنين على العمل، كفنيين وأخصائي أشعة. وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، دعت «القافلة الوردية» مؤسسات القطاع الخاص لتوعية وتثقيف موظفيها حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ضمن مبادرة تستمر على مدى شهر أكتوبر، وتوفر أحدث الفحوص الطبية، والتصوير الإشعاعي، والمحاضرات التوعوية، والاستشارات الطبية المتخصصة، لنشر التوعية بأهمية الكشف المبكر.

الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أكدت أن نتائج الأعوام العشرة الماضية من مسيرة القافلة الوردية، المعنية بنشر الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، أظهرت نتائج مبشرة من خلال تنظيم حملات توعية ممنهجة، وقدمت العيادات المتنقلة منذ انطلاق القافلة 75089 فحصاً مجانياً للكشف عن سرطان الثدي لجميع أفراد المجتمع ولكافة الجنسيات، منها 13658 فحصاً لمقيمين من الذكور. وتضيف: «نؤمن بضرورة الكشف المبكر، ورفع الوعي بالعوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان للمحافظة على الأرواح، ومن هنا ندعو جميع المؤسسات في الدولة للاستفادة من هذه الفرصة لفحص موظفيها من خلال برامجنا المصممة خصيصاً للمؤسسات والشركات، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الفريق الطبي في ظل جائحة كورونا». واستأنفت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، المتواجدة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، استقبال النساء اللواتي سبق لهن إجراء فحوص الماموغرام خلال مسيرة فرسان القافلة الوردية الثامنة في عام 2018، لمتابعة الفحوص خلال شهر أغسطس الماضي، حيث قدمت الفحوص لـ 214 سيدة. وجاء استئناف عمل العيادة بعد إغلاق استمر أربعة أشهر بسبب القيود التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث واصلت عملها من جديد، معززة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، بهدف المحافظة على سلامة المرضى، وإلى جانب التزامها بإرشادات السلامة الصحية الإلزامية التي اتخذتها الدولة، قامت العيادة بتعقيم كافة الأجهزة والمعدات الطبية، بعد فحص كل مريض.

فحوص الرجال

يعدّ سرطان الثدي أحد أكثر السرطانات شيوعاً في الإمارات، والمسبب الرئيس لحالات الوفاة الناجمة عن هذا المرض، وكثرت الاعتقادات بأن الرجال غير معرضين للإصابة بسرطان الثدي، لكن في الحقيقة الرجال معرضون للإصابة بهذا النوع من السرطان، تماماً مثل النساء، بل ربما تفوق نسبة وفيات الرجال بسبب هذا السرطان نسبتها بين النساء.

الإرشادات الوطنية

توصي الإرشادات الوطنية لفحص وتشخيص سرطان الثدي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن تقوم النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عاماً بإجراء فحص بالماموغرام، كل عامين.