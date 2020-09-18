البندقية «العائمة»

أبوظبي (الاتحاد)

تعمل مدينة البندقية الإيطالية التي تتميز بطراز معماري فريد، كونها مدينة عائمة مبنية بشكل كامل فوق الماء، على تنفيذ مشروع للحد من ملوحة بحيراتها، وبحسب الباحثة في المعهد العالي لحماية البيئة والأبحاث البيئية روسيلا بوسكولو بروزا، يستهدف المشروع إعادة تكوين بيئة اضمحلت مع الوقت بسبب التدخلات البشرية التي حرفت مجاري المياه وجعلتها تتجه إلى خارج البحيرة.

وشرحت الباحثة أن هذه العمليات التي كانت تهدف إلى تنظيف بعض السبخات (أو المناطق المستنقعية) ومكافحة مرض الملاريا «أدّت إلى زيادة ملوحة المياه والإقلال من المقصبات التي تكتسب أهمية تجارية أو تشكّل موئلاً بالغ الأهمية لأنواع محمية» من الطيور والأسماك.

ويهدف المشروع الذي أطلقت عليه تسمية «لايف لاغون ريفريش» إلى ضخ مياه عذبة من نهر «سيلي» بهدف خفض الملوحة. واستُحدِثَت «قناة» بدأ تشغيلها في مايو الماضي، تتيح تعديل تدفّق المياه تبعاً لتقدّم العمل في المشروع ولأحداث معيّنة كالمدّ والجزر.