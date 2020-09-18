«ظلام» في عز النهار

أحمد مراد (القاهرة)

هل تخيلت يوماً أن يسود ظلام دامس طوال ساعات النهار، ويكون الليل على مدار الأربع والعشرين ساعة في اليوم؟!.. هذه الظاهرة المناخية الفريدة والغريبة تتكرر بشكل سنوي في الكثير من المدن والبلدان التي لا تشرق فيها الشمس.

فنلندا

تعد فنلندا واحدة من أبرز دول الشمال الأوروبي، وتقع ربع أراضيها ضمن الدائرة القطبية الشمالية، وتشهد بعض مناطقها لا سيما في الشمال ظاهرة غياب الشمس خلال فصل الشتاء، حيث لا تشرق فيها الشمس لمدة 51 يوماً متواصلاً خلال فصل الشتاء، وفيها يسود الظلام خلال ساعات الليل والنهار.

ريوكان

توصف مدينة ريوكان بأنها المركز الإداري لبلدية تين بمقاطعة تلمارك النرويجية، ويسكنها ما يقرب من 5 آلاف نسمة، وتشتهر بغياب الشمس عنها لمدة سبعة أشهر، وتحديداً في الفترة من سبتمبر وحتى مارس من كل عام، وذلك بسبب التلال والمرتفعات التي تحيط بها.

إنوفيك

تقع مدينة إنوفيك ضمن الأراضي الشمالية الغربية في كندا، وهي من أهم مراكز الاستيطان في مقاطعات كندا الشمالية، وتغيب عنها الشمس تماما قرابة 30 يوماً متواصلة.

مورمانسك

تبعد مدينة مورمانسك عن العاصمة الروسية «موسكو» بنحو 1967 كيلو متراً، وتبلغ مساحتها 151 كيلو متراً مربعاً، ويسكنها أكثر من 300 ألف نسمة، وتعد واحدة من المدن التي لا ترى الشمس لفترات طويلة، حيث يقضي سكانها 6 أسابيع متواصلة من دون أي ضوء للشمس، وذلك في الفترة من 2 ديسمبر إلى 11 يناير من كل عام، وهي الظاهرة التي تعرف بـ «الليل القطبي»، وخلال فترة غياب الشمس يعيش سكان المدينة على الأضواء الصناعية طوال ساعات النهار والليل.

الإسكيمو

تقع بلاد الإسكيمو في القطب الشمالي المتجمد، وتشمل الطرف الشمالي الشرقي لسيبريا، وجزر بحر بيرنج، وجزءاً رئيساً من المناطق الساحلية من ولاية ألاسكا الأميركية، والساحل الشمالي لكندا، وجزءاً من الساحل الشرقي لجرينلاند.

وتشتهر بلاد الإسكيمو بظاهرة «قمر الظهيرة»، حيث لا تشرق الشمس عليها خلال فترة طويلة من فصل الشتاء، وبالتالي يسودها الظلام ليلاً ونهاراً، وتشرق الشمس في فترة محدودة خلال فصل الصيف.

أوميو

تقع مدينة أوميو في مقاطعة فستربوتين شمال السويد، ويعيش فيها أكثر من 100 ألف نسمة، وتعد إحدى أهم مراكز التعليم والبحوث الطبية، وتضم أهم الجامعات السويدية.

تشهد مدينة أوميو في فصل الشتاء ظلاماً دامساً ليلاً ونهاراً، حيث تغيب عنها الشمس خلال ساعات النهار طوال أشهر فصل الشتاء، ويسودها الظلام الدامس في جميع مناطقها طوال اليوم، الأمر الذي دفع المسؤولين في المدينة إلى إنشاء 30 محطة يتعرض فيها المواطنون إلى الأشعة فوق البنفسجية لتعويضهم عن النقص الذي يعانون منه بسبب غياب الشمس عن المدينة لساعات طويلة.

لونغيربين

تقع مدينة لونغيربين النرويجية في أقصى شمال الكرة الأرضية، وهي أكبر جزيرة في أرخبيل سفالبارد، وتشتهر بأنها مدينة «السنة الطويلة»، وتعد أشهر المدن التي تشهد ظلاماً دامساً في ساعات النهار، حيث لا تشرق فيها الشمس لمدة أربعة أشهر من كل عام ، وبالتحديد في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 8 مارس.

فيجانيلا

تعد فيجانيلا أصغر قرى إيطاليا، وتقع أسفل واد عميق، وتحيطها جبال عالية من جميع الجهات، ونظراً لموقعها الجغرافي المحاط بالجبال والمرتفعات تغيب عنها الشمس لمدة 83 يوماً، وتحديداً في الفترة من منتصف نوفمبر إلى أوائل فبراير من كل عام، وفي هذه الفترة يسودها ظلام ليلاً ونهاراً، وفي العام 2006 لجأ سكان القرية إلى استخدام مجموعة من المرايا الضخمة التي تعكس أشعة الشمس على القرية بشكل مباشر.



