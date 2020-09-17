اكتشاف 5 ماسات زرقاء

جوهانسبرغ (أ ف ب)

عثر موظفو شركة «بترا دايمندز ليميتد» في جنوب أفريقيا على 5 ماسات زرقاء، تفوق قيمتها الماسات العادية نظراً لدرجة الشفافية واللمعان العالية.

وأوضحت الشركة أن الأحجار الكريمة اكتشفت في منجمها الرئيسي في كولينان، على بعد حوالى 40 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة بريتوريا.

وأشارت إلى أن كل ماسة من الماسات الخمس حجر قائم بذاته، ولم تُصقل من ماسة أكبر، وتتراوح أوزانها بين 9.61 و25.75 قيراط.

ولفتت الشركة إلى أن «الماسات الزرقاء نادرة جداً ولا توجد إحصائيات رسمية في شأنها، وأن العثور على خمس منها في وقت واحد أمر غير اعتيادي».