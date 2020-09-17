«بلاي ستايشن 5» في نوفمبر

نيويورك (أ ف ب)

قررت «سوني» طرح منصة الألعاب الجديدة «بلاي ستايشن 5» في نوفمبر المقبل، وأوضحت الشركة في عرض عبر الإنترنت أنها ستطلق نسختين من «بلاي ستايشن 5» في 12 نوفمبر في بأسواق أستراليا وأميركا الشمالية ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك، على أن تتوافر بعد أسبوع في أسواق بقية دول العالم.

وحددت الشركة سعر النسخة الممتازة بـ 500، في حين تُباع «نسخة رقمية» مخصصة للألعاب المخزّنة سحابياً (المعلوماتية مٍن بُعد) بـ400 دولار.

ويأتي طرح «بلاي ستايشن 5» مباشرة بعد إصدار شركة «مايكروسوفت» النسخة الجديدة من منصة «إكس بوكس سيريز إكس»، ما يعكس التنافس الذي عززته جائحة «كوفيد-19» في سوق ألعاب الفيديو.