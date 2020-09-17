نباتات القمة

وسط نباتات يتناسب لونها الأخضر مع أهداف الفعالية، تابع المشاركون في القمة العالمية النمساوية للمناخ الكلمة الافتتاحية وورش العمل، وتسعى الفعالية التي نظمتها مبادرة «شوارزنيجر» للمناخ في فيينا إلى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة المشكلات الناتجة عن التغييرات المناخية.

(أ ف ب)