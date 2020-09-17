كورونا حول العالم

37 هدفاً بسبب التباعد

التزم لاعبو فريق «أس جي ريبدورف مولتسن» الألماني لكرة قدم الهواة بالتباعد، وتجنبوا اعتراض هجمات لاعبي فريق «أس في هولدنشتيدت» نظراً لمخالطتهم مصاباً بكورونا، فاهتزت شباك «مولتسن» ب 37 هدفاً في مباراة ضمن منافسات دوري محلي.

منظف يقتل في 60 ثانية

أنتجت شركة «هيدراشيم» البريطانية منظفاً منزلياً جديداً بإمكانه تدمير فيروس كورونا والقضاء عليه خلال دقيقة واحدة، يحمل المنظف الجديد اسم «Cert»، ويمكن استخدامه لتطهير وتعقيم الأسطح الصلبة والأرضيات.

اغلاق جزئي في بريطانيا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، فرض إغلاق جزئي في شمال شرق إنجلترا بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وقال في إفادة برلمانية، «المعركة ضد فيروس كورونا لم تنته بعد.. والقيود المحلية تمثل خط الدفاع الحيوي».

50% لأغنياء

وقعت دول غنية، بينها أميركا وبريطانيا واليابان، عقوداً مع أكبر مختبرات العالم للحصول على أولى جرعات لقاح كورونا، وقالت منظمة «أوكسفام» إن هذه البلدان، التي تمثل 13% من سكان العالم، اشترت 50% من الجرعات المستقبلية.