ليلى جيمس: الشهرة لا تشعرنا بالسعادة

القاهرة (الاتحاد)

أعربت الممثلة البريطانية ليلى جيمس، عن اعتقادها بأن الناس بحاجة إلى تغيير علاقتهم الغريبة والخطيرة مع المشاهير والشهرة، والتي تغذيها وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إننا لو حاولنا أن ملء الفراغ في الحياة بالشهرة، فلن نشعر بالسعادة.

وأكدت أن ممارسة التمارين الرياضة، ساعدتها على النجاة من إغلاق فيروس كورونا، وكشفت الممثلة (31 عاماً)، أنها تشعر بالقوة عندما تمارس التمارين الرياضية بانتظام، وهي مصممة على الحفاظ على لياقتها البدنية، حيث إنه من دون هيكل طبيعي لحياة العمل، يجب أن تعد جدولاً زمنياً خاصاً بها لتحفيز نفسها.