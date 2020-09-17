كيف تستعيد الحيوية؟

ترجمة: عزة يوسف

أكدت سامانثا كلايتون نائبة الرئيس للأداء الرياضي واللياقة في مؤسسة عالمية للشؤون الصحية أهمية التحلي بالقوة خلال تلك الفترة، التي نبذل فيها الكثير من الجهد، ونحتاج إلى الاعتناء بأنفسنا لاستعادة الطاقة والحيوية.

وعن كيفية مواجهة المصاعب اليومية وتنفيذ المهام المطلوبة مع التمتع بالطاقة والحيوية، وفقاً لموقع «Iol». قالت إن ممارسة أي نشاط بدني يُطلق الإندورفين الذي يؤثر بشكل إيجابي على مزاجنا ويساعدنا على استعادة الطاقة ومن دون أن تضطر لارتياد الصالة الرياضية، يمكنك الاشتراك في دورات تدريبية عبر الإنترنت من اليوغا والبيلاتس إلى تمارين القوة ورفع الأوزان.

كما يمكنك أيضاً ممارسة المشي أو ركوب الدراجة أو الركض يومياً، للاستمتاع بحالة مزاجية ممتازة طوال اليوم.