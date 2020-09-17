صناعة الجلود من الفطريات

ترجمة: عزة يوسف

أكدت أبحاث أن الفطريات يمكن أن تحل محل الجلد الاصطناعي المصنوع من البلاستيك الذي يأتي من الوقود الأحفوري.

هذا ما اكتشفه بحث من جامعة فيينا، حيث أوضح ألكساندر بسمارك، الباحث بالجامعة، أن الفطر بشكل عام محايد لثاني أكسيد الكربون وقابل للتحلل البيولوجي في نهاية عمره الافتراضي، ولذلك فإن البديل الجلدي المصنوع منه يمكن إعادة تدويره في الغابات والمنتجات الثانوية الزراعية مثل نشارة الخشب.

ونشر موقع «Science Times» نتائج البحث، التي أوضحت أن هذه المنتجات الثانوية منخفضة التكلفة وتتغذى على الفطريات لتنمو تلك الأجزاء الخضراء من البكتيريا في شكل يشبه الخيوط، حيث يمكن جمع هذه الهياكل ومعالجتها لإنشاء صفائح من الكتلة الحيوية تحاكي الجلد.

وقام العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية بالفعل بإنشاء مواد أخرى مشتقة من الفطريات مثل النعال وأغلفة الكتب، بل أنتج عالم الأحياء الدقيقة هان فوستن والمصمم ماوريتسيو مونتالتي من هولندا منتجات تعتمد على الفطريات على مدى سنوات.

وبناء على ذلك تم تطوير طريقة لزراعة الفطريات بهدف إيجاد بدائل تُستخدم في المواد المصنوعة من البلاستيك والخشب والمطاط، وسط محاولة لتثقيف المجتمعات وتصحيح الأفكار السلبية حول الفطريات، بإقامة المعارض والمتاحف.

واكتشف البحث أن صنع الفطريات النقية عن طريق السماح للفطر بتحليل نشارة الخشب أو القش ينتج عنه مادة قوية مثل البوليمر البلاستيكي الصناعي، فيما يشبه سلالة أخرى تحاكي البولي إيثيلين والتي تستخدم في صنع الأكياس البلاستيكية.