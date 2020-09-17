«بنك النباتات»

أبوظبي (الاتحاد)

تحفظ هيئة البيئة - أبوظبي النباتات المحلية، ضمن مشتل بينونة الواقع في منطقة الظفرة، ويتم استخدام الشتلات المنتجة في مشاريع الهيئة المختلفة، كإعادة تأهيل بعض الموائل البرية وزراعتها في المحميات كمحمية الحبارى، ويوجد في المشتل حالياً 51 صنفاً، وإجمالي الشتلات الموجودة للشهر الماضي 518.90 شتلة.

وعن المشتل والهدف منه، قال لاحج حمد المنصوري اختصاصي -الأنواع والموائل البرية المهددة، قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري: إن مشتل هيئة البيئة - أبوظبي في بينونة بمنطقة الظفرة متخصص بإكثار النباتات البرية المتنوعة، ويختلف عن غيره من المشاتل بكونه يهتم بكافة الأنواع، وخاصة النادرة منها والمهددة بالانقراض في مجالات الإكثار وحفظ عينات حية وموثقة من هذه البذور.

وأوضح، أن مساحة المشتل حوالي 4.5 هيكتار، ويمكن أن تصل الطاقة الاستيعابية للمشتل إلى نصف مليون شتلة من النباتات البرية المختلفة من أشجار وشجيرات ومعمرات وحوليات، حيث يعمل المشتل على إعادة التأهيل والمحافظة على النباتات، والأبحاث والمراقبة والتحليل، من خلال إجراء الدراسات على النباتات الطبيعية في أبوظبي.